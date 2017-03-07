Roundabout Playlist – March 7, 2017
07 Mar 2017
Presenters: Mike Stock & John Sheahan
Track Artist Album
DANCING CHEEK TO CHEEK GEORGE GERSHWIN UNFORGETTABLE THEMES
LOVER COME BACK TO ME BRYAN FERRY AS TIME GOES BY
ON A BICYCLE MADE FOR TWO DINAH SHORE MANHATTAN SERENADE
WITH PLENTY OF MONEY AND YOU INK SPOTS 16 CLASSIC PERFORMANCES
BLUE DANUBE WALTZ MANTOVANI WORLD OF CONCERT CLASSICS
FUNICULI FUNICULA HARRY SECOMBE VERY BEST OF HARRY SECOMBE
SHINE ELLA FITZGERALD SWING TIME
THE TWIST DRIFTERS ROCK ON RETRO
THEME FROM ROMEO & JULIET ANDRE KOSTELANETZ 16 MOST REQUESTED SONGS
DO WAH DIDDY DIDDY MANFRED MANN MAD MEN
LIPSTICK ON YOUR COLLAR CONNIE FRANCIS EASY LISTENING STARS OF THE 50s & 60s
THE MAGIC TOUCH THE PLATTERS EASY LISTENING STARS OF THE 50s & 60s
CAROLINA IN THE MORNING JOHNNY LAWRENCE & THE LAMPLIGHTERS FASCINATING
WONDERFUL TIME UP THERE PAT BOONE STARS OF THE 50s & 60s
WELL ALL RIGHT NANCI GRIFFITH AND THE CRICKETS NOT FADE AWAY
WALK THE LINE REVELATORS AMAZING STORIES A
THE STREET WHERE THEY LIVED MICHEL LEGRAND WINDMILLS OF YOUR MIND
LOVE ME OR LEAVE ME PEGGY LEE FEVER
THAT'S AMORE DEAN MARTIN GREATEST HITS
HEADLESS HORSEMAN GEOFF HARVEY MAESTRO & THE MUSIC MAN A
LOVIN' ARMS JON ENGLISH SIX RIBBONS
THEM THERE EYES KAY STARR GREAT GIRL SINGERS
I'M INTO SOMETHING GOOD HERMAN'S HERMITS HEARTBEAT
CARAVAN DUKE ELLINGTON SWING TIME
THAT OLD DEVIL MOON LENA HORNE LOVELY LADIES
WIVES AND LOVERS JACK JONES A MUSICAL COLLECTION
PLEASE MR. POSTMAN THE CARPENTERS GREATEST HITS
PETITE FLEUR CHRIS BARBER JUKE BOX GIANTS
I'VE STILL GOT MY HEALTH BETTE MIDLER BEACHES
SWEET & LOVELY BRYAN FERRY AS TIME GOES BY
HERE COMES THE SUN BEATLES BEATLES 1967-70
A ROOM WITH A VIEW DON BURROWS WANGARATTA JAZZ FESTIVAL A
AUTUMN LEAVES VINO VERITAS VINO VERITAS