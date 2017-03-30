Roundabout Playlist – March 30, 2017
30 Mar 2017
Presenters: Mike Stock and Eveline Trosti
Track Artist Album
LARA'S THEME RAY CONNIFF ORCH FOR THE LOVE OF MUSIC
THE LONG AND WINDING ROAD OLIVIA NEWTON-JOHN COME ON OVER A
GO CHASE A MOONBEAM JERRY VALE JERRY VALE'S GREATEST HITS
AINT WE GOT FUN BOB HOPE AND MARGARET WHITING BEST OF BOB HOPE
SKOKIAAN JAMES LAST BAND HAMMOND A GO-GO
MAKE LOVE TO ME JO STAFFORD VERY BEST OF JO STAFFORD
NO OTHER LOVE VINCE JONES MELODIES LINGER A
MUSIC OF THE NIGHT MICHAEL CRAWFORD & BARBRA STREISAND DUETS
LISBON ANTIGUA NELSON RIDDLE ORCH 50 No. 1 HITS
AMONG MY SOUVENIRS CONNIE FRANCIS MELODIES LINGER
RED ROSES FOR A BLUE LADY VIC DANA SOUNDS OF THE 60s
SMILE THE IDEA OF NORTH FEELS LIKE SPRING A
SAM'S SONG JOE 'FINGERS' CARR 1950s REVISITED
KISS OF FIRE GEORGIA GIBBS BEST OF GEORGIA GIBBS
LOVE IS A MANY SPLENDOURED THING NAT KING COLE MELODIES LINGER
TIME TO SAY GOODBYE SARAH BRIGHTMAN & ANDREA BOCELLI TIME TO SAY GOODBYE
RAINY DAYS AND MONDAYS CARPENTERS GREATIST HITS
THE NEARNESS OF YOU NORAH JONES COME AWAY WITH ME
FOR THE GOOD TIMES ANDY WILLIAMS MELODIES LINGER
WHEN I FALL IN LOVE CELINE DION & CLIVE GRIFFIN SLEEPLESS IN SEATTLE
MORNING SONG REPRISE SERGEY YEVTUSHENKO THE LAST STATION
I DREAMED A DREAM DEBBIE BYRNE CAUGHT IN THE ACT A
THE GAMBLER KENNY ROGERS THE GAMBLER
SABRE DANCE JOHN OGDEN & BRENDA LEWIS BEST EVER PIANO CLASSICS
I BELIEVE FRANKIE LAINE MAGIC HITS OF THE 50s
IT HAD TO BE YOU KAY STARR EASY
BABY BLUE JIMMY LITTLE COUNTRY BOY, COUNTRY HITS A
NOT MUCH CHANGE CLIVE DUNN & JOHN LE MESURIER (SINGLE)
SADIE JOHNNY FARNHAM ONE VOICE A
AUTUMN LEAVES VINO VERITAS VINO VERITAS A