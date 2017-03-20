Roundabout Playlist – March 20, 2017
20 Mar 2017
Presenters: Mike Stock and Helen Wilson
Track Artist Album
MUSIC TO WATCH GIRLS BY BOB CREWE BEST OF BOB CREWE
MY FAVOURITE THINGS LISA McCUNE FROM BROADWAY TO LA SCALA A
MARY IN THE MORNING AL MARTINO CAPITOL COLLECTION SERIES
BRIDGE OVER TROUBLED WATER SIMON & GARFUNKEL ESSENTIAL SIMON & GARFUNKEL
SEPTEMBER SONG NELSON RIDDLE ORCH BEST OF NELSON RIDDLE
ORDINARY MIRACLES BARBRA STREISAND BEST OF BARBRA STREISAND
RAINTREE COUNTY NAT KING COLE UNFORGETTABLE
MAS QUE NADA SEGIO MENDES & BRASIL 66 ULTIMATE RHYTHM & BLUES
RAIDERS OF THE LOST ARK ADELAIDE SYMPHONY ORCH AWARD WINNERS AT THE MOVIES A
PEOPLE JILL PERRYMAN GREAT MOMENTS IN AUSTRALIAN THEATRE A
TEARS IN HEAVEN PAUL ANKA ROCK SWINGS
PUFF THE MAGIC DRAGON PETER, PAUL AND MARY BEST OF PETER, PAUL AND MARY
DR FINDLAY'S CASEBOOK THEME LIGHT MUSIC SOCIETY ORCH CLASSIC BBC RADIO THEMES
FIELDS OF GOLD MARY BLACK SPEAKING WITH AN ANGEL
OVER THE RAINBOW HARRY NEILSSON YOU'VE GOT MAIL
ETERNAL FLAME HUMAN NATURE COUNTING DOWN A
THE ENTERTAINER MARVIN HAMLISCH THE STING
FLY ME TO THE MOON DORIS DAY LATIN FOR LOVERS
RAINING IN MY HEART BUDDY HOLLY & THE CRICKETS VERY BEST OF BUDDY HOLLY AND THE CRICKETS
GEORGY GIRL THE SEEKERS SOUNDS OF THE 60s A
CHERRY PINK & APPLE BLOSSOM TIME EDDIE CALVERT EASY
WE'LL MEET AGAIN VERA LYNN WE'LL MEET AGAIN
IT TAKES TOO LONG EYDIE GORME GREATEST HITS STEVE & EYDIE
MAXINE DONALD FAGEN THE NIGHTFLY
BRIDAL TRAIN THE WAIFS BRIEF HISTORY A
POPCORN SONG HOT BUTTER ONE HIT WONDERS
JUST YOU WAIT JULIE ANDREWS MY FAIR LADY
KISS ME HONEY HONEY (KISS ME) SHIRLEY BASSEY BEWITCHING MISS BASSEY
AUTUMN LEAVES VINO VERITAS VINO VERITAS A