Mostly Music Playlist – January 10, 2017
10 Jan 2017
Track Artist Album
WALK ON THE WILD SIDE - MAIN THEME ELMER BERNSTEIN ESSENTIAL ELMER BERNSTEIN
BABY I'M A FOOL MELODY GARDOT MY ONE AND ONLY THRILL
YOU DON'T KNOW ME MICHAEL BUBLE IT'S TIME
THE BOXER MUMFORD & SONS BABEL
MOONGLOW AND LOVE THEME FROM 'PICNIC' MORRIS STOLOFF PICNIC
LA ISLA BONITA MADONNA CELEBRATION
THE TIMES THEY ARE A CHANGIN' ERIC BIBB DEEPER IN THE WELL
LAY LADY LAY MAGNET ON YOUR SIDE
MISTY ERROL GARNER TIMELESS CLASSICS
BUBBLY COLBIE CAILLAT COCO
ANOTHER DAY BUCKSHOT LEFONQUE GROUP MUSIC EVOLUTION
GARDEN PARTY JOHN FOGARTY & FRIENDS BLUE RIDGE RANGERS RIDES AGAIN
ROUTE 66 NELSON RIDDLE ORCH THAT NELSON RIDDLE SOUND
DANCE ME TO THE END OF LOVE MADELEINE PEYROUX CARELESS LOVE
MAKE SOMEONE HAPPY JIMMY DURANTE SLEEPLESS IN SEATTLE
SWAY PINK MARTINI GET HAPPY
THE MAN WITH THE GOLDEN ARM BILLY MAY ORCH 50 FAVOURITES FROM THE 50s
ANYONE WHO HAD A HEART SHELBY LYNNE JUST A LITTLE LOVIN'
MARGARITAVILLE JIMMY BUFFET CHANGES IN LATITUDES
THE SOUND OF SILENCE SIMON & GARFUNKEL ESSENTIAL SIMON & GARFUNKEL
AN AFFAIR TO REMEMBER HARRY WARREN SLEEPLESS IN SEATTLE
HERE'S TO LIFE SHIRLEY HORN HERE'S TO LIFE
AINT NO SUNSHINE JOE COCKER MY FATHER'S SON
JUST THE TWO OF US BILL WITHERS & GROVER WASHINGTON LOVE'S GREATEST HITS
THEME FROM 'A MAN AND AWOMAN' LONDON FESTIVAL ORCHESTRA ROMANCE AT THE MOVIES
WHAT'S NEW LINDA RONSTADT WHAT'S NEW
CRYING DON McLEAN CHAIN LIGHTNING
I LOVE YOU CLIMAX BLUES BAND FLYING THE FLAG
SLEEPY MEADOWS OF BUXTON FENOMENON BABEL
STAY WITH ME TILL DAWN JUDIE TZUKE WELCOME TO THE CRUISE
ONCE BEFORE I GO PETER ALLEN ULTIMATE PETER ALLEN A
RUNAWAY THE CORRS FORGIVEN, NOT FORGOTTEN
THAT'LL DO PETER GABRIEL BABE-PIG IN THE CITY
KATHERINE SARAH STORER CHASING BUFFALO A
AUTUMN LEAVES VINO VERITAS VINO VERITAS A