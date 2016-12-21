Mostly Music Playlist – December 21, 2016
21 Dec 2016
Presenter: Mike Stock
Track Artist Album
THE SKATERS' WALTZ MONTE CARLO SYMPH. ORCH. CLASSICAL EXPERIENCE 2
HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS JUDY GARLAND OVER THE RAINBOW
CROSSROADS DON McLEAN AMERICAN PIE
THE GIFT THE BORDERERS AUSTRALIA'S CHRISTMAS DAY A
SOMEWHERE IN TIME JOHN BARRY SOMEWHERE IN TIME
SANTA BABY KYLIE MINOGUE A KYLIE CHRISTMAS A
MARY'S BOY CHILD HARRY BELAFONTE AN EVENING WITH BELAFONTE
THE LAST TIME I SAW PARIS BOB HOPE & ANITA ECKBERG BEST OF BOB HOPE
AN AFFAIR TO REMEMBER HARRY WARREN SLEEPLESS IN SEATTLE
MARY DID YOU KNOW REBA McENTIRE THE SECRET OF GIVING
TRUE LOVE WAYS BUDDY HOLLY VERY BEST OF BUDDY HOLLY & THE CRICKETS
ABIDE WITH ME CHOIR OF KING'S COLLEGE, CAMBRIDGE 100 BEST TUNES
OVERTURE FROM 'GIGI' MGM ORCHESTRA GIGI
THE LITTLE BOY SANTA CLAUS FORGOT VERA LYNN TIMELESS CHRISTMAS
I MADE A HUNDRED IN THE BACK YARD AT MUM'S GREG CHAMPION AT THIS STAGE A
SILENT NIGHT LIBERA ANGEL VOICES
SLEEP AWAY BOB ACRI BOB ACRI
I WANT A HIPPOPOTAMUS GAYLE PEEVEY I WANT A HIPPOPOTAMUS
DANNY BOY FRANK HYDE DOWN MEMORY LANE
CHRISTMAS 1915 CELTIC THUNDER CHRISTMAS
EL PASO GRADY MARTIN INSTRUMENTALLY YOURS
BEAUTY AND THE BEAST ANGELA LANSBURY BEAUTY AND THE BEAST
YINGLE BELLS STAN FREBERG VERY BEST OF STAN FREBERG
I'M WALKING BACKWARDS FOR CHRISTMAS THE GOONS THE GOONS
AMAZING GRACE MANTOVANI ORCH. INTERNATIONAL HITS
MY FAVOURITE THINGS LISA McCUNE AND THE TASMANIAN SYMPH. ORCH. FROM BROADWAY TO LA SCALA A
CHRISTMAS IN SAN FRANCISCO VIC DAMONE IN SAN FRANCISCO
MERRY CHRISTMAS DARLING THE CARPENTERS CHRISTMAS PORTRAIT
LET'S CALL THE WHOLE THING OFF GEORGE SHEARING QUINTET EASY
DREAM AWAY FRANK SINATRA OL' BLUE EYES IS BACK
LISBON ANTIGUA NELSON RIDDLE ORCH. 50 NO. 1 HITS
TWELVE DAYS OF CHRISTMAS BING CROSBY AND THE ANDREWS SISTERS CHRISTMAS SELECTION
LOVE IN A HOME DORIS DAY PILLOW TALK
THE PARTY'S OVER JULIE LONDON AROUND MIDNIGHT
AUTUMN LEAVES VINO VERITAS VINO VERITAS A