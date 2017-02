Lost ‘n’ Found Playlist – 6 February 2017

On Episode 16 we venture through the music of Thailand from the 60’s through to the 70’s. Expect to hear a myriad of genres from traditional sounds through to jazz and psych rock. Dig!

Track Artist Album

Kanong Krung Teungjai Bunpraruksa Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Lam Tung Wai Chaweewan Dumnern Soundway Records Presents The Sound Of Siam : Leftfield Luk Thung, Jazz And Molam From Thailand 1964 - 1975

Pu Yai Lee Santana Rung Fa Puping Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Kor Hua Jai Bee Kuen Petch Burapa Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Baa Baa Buam Buam Sroeng Santi Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Ruk Kun Samong Plearn Promdan Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Ngun Pad Baht Teungjai Bunpraruksa Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Klug Tum La Jalwal, Annie & Geerasak Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Pai Joi Rung Petchburi Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Kuen Kuen Lueng Lueng Sroeng Santi Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Ying Ting Plearn Promdan Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Jai Ten Riem Daranoi Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Kosok Tee Det Plearn Promdan Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Lam Toey Chaweewan Chaweewan Dumnern Soundway Records Presents The Sound Of Siam : Leftfield Luk Thung, Jazz And Molam From Thailand 1964 - 1975

Mae Kha Som Tam Onuma Singsiri Soundway Records Presents The Sound Of Siam : Leftfield Luk Thung, Jazz And Molam From Thailand 1964 - 1975

Dub Fai Kui Gun Sroeng Santi Thai? Dai! The Heavier Side Of The Luk Thung Underground

Isan Klab Tin Thapporn Petchubon, Noknoi Uraiporn, Thongthai Tin Isan Soundway Records Presents The Sound Of Siam : Leftfield Luk Thung, Jazz And Molam From Thailand 1964 - 1975

Sao Ban Pok Pab Panom Nopporn Soundway Records Presents The Sound Of Siam : Leftfield Luk Thung, Jazz And Molam From Thailand 1964 - 1975

Fai Yen Ream Daranoi Soundway Records Presents The Sound Of Siam : Leftfield Luk Thung, Jazz And Molam From Thailand 1964 - 1975

Soul Lam Plearn The Petch Phin Thong Band Soundway Records Presents The Sound Of Siam : Leftfield Luk Thung, Jazz And Molam From Thailand 1964 - 1975

Uay Porn Tahan Chaydan Sodsri Rungsang Soundway Records Presents The Sound Of Siam : Leftfield Luk Thung, Jazz And Molam From Thailand 1964 - 1975

Nom Samai Mai Saknatee Srichiangmai Soundway Records Presents The Sound Of Siam : Leftfield Luk Thung, Jazz And Molam From Thailand 1964 - 1975